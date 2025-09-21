CHP 22. Olağanüstü Kurultayı: 60 kişilik PM ve 15 kişilik YDK belli oldu

CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'nda PM ve YDK üyeleri belirlendi

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP 22. Olağanüstü Kurultayı çalışmalarını tamamladı. Kurultayda blok liste usulüyle yapılan seçimin resmi olmayan sonucuna göre 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlendi.

Seçim ve genel tablo

Kurultayda yapılan tercihlerin ardından PM ve YDK listeleri şekillendi. Mevcut Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri PM'de yerlerini korudu. Delegeler, kurultayda blok listeyi oyladı.

60 kişilik Parti Meclisi (PM)

CHP'nin A takımı olarak belirtilen 52 PM üyesi şu isimlerden oluştu: Erhan Adem, Zeliha Aksaz Şahbaz, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, Murat Bakan, Saniye Barut, Burhanettin Bulut, Özgür Ceylan, Sercan Çığgın, Gül Çiftci, Mehmet Alkın Denizaslanı, Semra Dinçer, Bedirhan Berk Doğru, Hikmet Erbilgin, Ali Abbas Ertürk, Ali Haydar Fırat, Berkay Gezgin, Yalçın Görgöz, Nazan Güneysu, Ali Haydar Hakverdi, Hikmet Yalım Halıcı, Ozan Işık, Uğurcan İrak, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Ecevit Keleş, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Burcu Mazıcıoğlu, Aylin Nazlıaka, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Berna Özgül, Engin Özkoç, Uygar Parçal, Selin Sayek Böke, Niyazi Şen, Namık Tan, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Canan Taşer, Melisa Uğraş, Pınar Uzun Okakın, İsmail Atakan Ünver, Mehmet Necati Yağcı, Deniz Yavuzyılmaz, Şengül Yeşildal, Deniz Yücel, Mahir Yüksel, Gökan Zeybek.

Önceki PM'de yer alan Ahmet Hakan Uyanık bu kurultay listesinin dışında kaldı. Sercan Çığgın ise 52 kişilik PM listesinde yer aldı.

15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK)

Partinin YDK üyeleri şu isimlerden oluştu: Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Ayça Akpek Şenay, Ekincan Aksoy, Süleyman Bülbül, Deniz Çakır, Deniz Demiröz, Aysemin Gülmez, Remzi Kazmaz, Turan Taşkın Özer, Özgür Sağlam, Harika Taybıllı, İsmail Emre Telci, Esin Fatma Temel, Özkan Tice, Nurdan Yücal.

Önceki YDK'de yer alan ve kurul başkanlığını yürüten Ali Balta, CHP Çankaya İlçe Başkanlığı görevi nedeniyle listede yer almazken, Edirne İl Başkanlığı görevinde bulunan Harika Taybıllı 22. Olağanüstü Kurultay'da YDK üyeliğine seçildi.

BKSP listesinden seçilenler

60 kişilik PM içinde Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) listesinden 12 kişilik listeden 8 tercih yapıldı. BKSP listesinden seçilen isimler şunlar: Gülşah Deniz Atalar, Yankı Bağcıoğlu, Baran Bozoğlu, Bahattin Bahadır Erdem, Gökçe Gökçen, Yalçın Karatepe, Baran Seyhan, Emine Uçak Erdoğan.

Resmi sonuçlar

İtiraz süresinin tamamlanmasının ardından ilçe seçim kurulu tarafından açıklanacak resmi sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak.