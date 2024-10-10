CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni Ziyaret Etti

CHP Lideri Özgür Özel, Çanakkale’de Anma Töreni Düzenledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Çanakkale Şehitler Abidesi'ne kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette, genel başkan yardımcıları Gökan Zeybek, Yankı Bağcıoğlu ve Gamze Taşcıer ile Çanakkale milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan da yer aldı. Ziyaret, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli gibi birçok yerel yöneticinin katılımıyla daha da anlam kazandı.

Anma Töreninde Saygı Duruşu ve Dualar

Abide ziyareti sırasında, Özgür Özel, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından katılımcılarla birlikte saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Özel, Meçhul Asker mezarını ziyaret ettiğinde, rehberinden şehitler hakkında bilgilendirme aldı ve dua ederek mezara karanfil bıraktı.

Özel, ayrıca 109 yıl önce ülkesini savunmak için memleketi Manisa’dan gelen askerlerin temsili mezarlarını da ziyaret ederek burada da karanfil bıraktı. Ziyaretinin ardından, katılımcılarla birlikte abide önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ziyarette bulundu.