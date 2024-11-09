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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 10 Kasım Mesajı: Atatürk'ün Mirasına Sahip Çıkıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ile andı, onun mirasını yaşatacaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 16:36
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 10 Kasım Mesajı: Atatürk'ün Mirasına Sahip Çıkıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılı dolayısıyla etkileyici bir mesaj yayımladı. Özel, mesajında Atatürk'ün yaşamının yalnızca Türkiye değil, mazlum milletler için de ne denli önemli olduğunu vurguladı.

Atatürk'ün Emperyalizme Karşı Mücadelesi

Özel, Atatürk'ün, "57 yıllık yaşamına büyük zaferler, büyük devrimler, büyük atılımlar sığdırmış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türkiye için değil, mazlum milletler için emperyalizme karşı mücadelenin sembolü olmuştur" ifadesini kullandı.

Atatürk’ün Mirasına Sahip Çıkma Taahhüdü

Kurucumuz Atatürk'ün, "İki büyük eserim var, biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir" sözlerine göndermede bulunan Özel, bu mirasa sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. Ayrıca, Atatürk’ün "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözlerinden alıntı yaparak, Cumhuriyet’i yüceltme hedeflerinden bahsetti.

Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti Vurgusu

Özel, "Kimsesizlerin kimsesi" olarak tanımladığı Cumhuriyet’i, Anayasa'nın değiştirilemez maddelerinde vurgulanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini savunacaklarına dair kararlılık sergiledi.

Ebediyete intikalinin 86'ncı yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andığını belirten Özel, gazilere de teşekkür etti.

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