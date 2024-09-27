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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Prof. Dr. Mehmet Haberal'ı Medawar Ödülü'nden Dolayı Tebrik Etti

CHP Lideri Özgür Özel, Medawar Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Mehmet Haberal'ı sosyal medya üzerinden kutladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 21:29
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Prof. Dr. Mehmet Haberal'ı Medawar Ödülü'nden Dolayı Tebrik Etti

Özgür Özel'den Prof. Dr. Haberal'a Tebrik Mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, organ nakli alanında prestijli bir ödül olarak bilinen Medawar Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Mehmet Haberal’ı kutladı.

Ödül Töreninde Duygu Dolu Anlar

Özel, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı paylaşımda, "Dünya Organ Nakli Derneği'nin 30. Kongresi'nde, transplantasyon üzerine en saygın ödül olan Medawar'ı kazanan, Meclis'te birlikte çalıştığımız kıymetli hocam Prof. Dr. Mehmet Haberal’ı içtenlikle tebrik ediyorum." dedi.

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