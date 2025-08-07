CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla'da Yolsuzluk ve Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Tuzla Mitinginde Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından düzenlenen mitingler kapsamında Tuzla'da halka hitap etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından konuşma yapan Özel, "Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingin 43'üncü defa yapıldığını belirtti.

Birlikte Mücadele Vurgusu

Özel, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Özellikle meydanları dolduranlar, Ekrem Başkan'a, belediye başkanlarına, meclis üyelerine, kendi iradelerine sahip çıkmak için buradalar. Adaletsizliğe isyan etmek için buradayız" dedi. Sözlerine devam eden Özel, "İnsanımız yüreklidir korkutamazsınız, bizi yolumuzdan çeviremezsiniz. Arkadaşlarımız masumdur, Ekrem Başkan masumdur." şeklinde konuştu.

Adalet ve Ekonomi Vurgusu

Özgür Özel, iktidarları döneminde refah getireceklerini, işsizliği bitireceklerini ifade ederek, "Bu ülkenin kaynakları adil bir şekilde bölüşülecek" dedi. Emekçilerin sömürüden kurtarılacağını belirten Özel, "Bu ülkeyi kötü, ucuz, kolay ölümler ülkesi olmaktan çıkartacağız" şeklinde konuştu.

Kadın Cinayetleri ve Adalet Çağrısı

Özel, Ankara'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Saliha Akkaş için ailesine taziyelerini iletti. Kadın cinayetlerinin politik olduğunu vurgulayan Özel, "Hesap soracağız. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkanlar, kadına yönelik şiddetin en büyük sorumlusudur" dedi.

Sahte Diplomalar ve İddialar

Özgür Özel, sahte diploma soruşturmalarına da değinerek, bu konunun araştırılması için CHP tarafından 1 Aralık 2022'de TBMM gündemine taşındığını, ancak AK Parti tarafından reddedildiğini ifade etti. Özel, "İBB davası borsası" oluşturulduğunu öne sürerek, ellerinde olan kanıtları HSK'ye sunacaklarını söyledi.

