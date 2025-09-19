CHP'li Kayıhan Pala: Erken seçim çağrısı

Meclis'te basın toplantısı

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Türkiye'de sorunların çözümü için erken seçime gidilmesi gerektiğini savundu.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de sosyal sınıflar arasındaki gelir dağılımı ve eşitsizliğin her geçen gün arttığını ileri sürdü.

"TÜİK verilerine baktığımızda Türkiye'deki en zengin yüzde 20'lik kesim gelirin yüzde 48'inden fazlasını alırken, yüzde 20'lik en yoksul kesim gelirin ancak yüzde 6'sını alıyor. Türkiye, OECD ülkeleri arasında gelirin en kötü dağıldığı ülkelerden biri olarak görülüyor. Bir ülkede gelir adil dağıtılmıyorsa, 'o ülkede zenginin daha zengin, yoksulun daha yoksul olduğu bir sistem sürdürülüyor' demektir."

Pala, Türkiye'de sorunların kaynakların kullanımındaki yanlış tercihlerden ortaya çıktığını belirtti.

Hükümetin politikalarını eleştiren Pala, "Çözüm seçimdedir, Türkiye ivedi olarak seçime gitmeli. Seçmenin iradesiyle kaynakları toplum yararına dağıtacak, eşitsizlikleri, derin yoksulluğu, sağlığa, eğitime erişimin önündeki engelleri kaldıracak ve eşitlikçi bir sosyal güvenlik politikası uygulayacak bir hükümet ve cumhurbaşkanı iş başına gelmelidir."