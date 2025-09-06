CHP'li Özgür Özel: Kayyum 6 Günde Görevde Kalır, 22. Kurultayla Yanıt

22. Olağanüstü Kurultay kararı teknik ve hukuki gerekçelere dayanıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Merkezinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 22. Olağanüstü Kurultay kararının teknik ve hukuki bir hamle olduğunu belirtti.

Özel, partinin Genel Başkanlığına kayyum atanması halinde sürecin kısa olacağını vurgulayarak, "Partinin Genel Başkanlığına bir kayyum atanırsa o kayyum orada 6 gün durur. Çünkü, partinin Genel Başkanının durduramadığı bir süreçtir bu. 6 gün sonra da parti seçilmiş Genel Başkanını yeniden seçer. Teknik, hukuki, bütün kararlarla uyumlu bir hamledir." ifadelerini kullandı.

21. Olağanüstü Kurultay'a ilişkin değerlendirmesinde 6 Nisan tarihindeki kurultayın o günkü tartışmalar ve partiye kayyum atama niyeti üzerine siyasi bir meydan okumayla Genel Başkanlık yetkisi kullanılarak yapıldığını söyledi.

İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme kararıyla iptal edildiğini aktaran Özel, delegeliklerin de iptal edildiğini ve bunun sonucu olarak bir dizi mahkemenin konuya dahil olduğunu belirtti. Ankara'da daha önce tedbir kararını reddeden mahkemeye ilişkin yapılan başvuru nedeniyle, mahkeme başkanının o kararı talep ettiğini ve ayın 15'inde duruşma olduğunu söyledi.

Özel, duruşma öncesinde Türkiye'deki tüm delegelerin 1,5-2 gün içinde noterlere giderek imzalarıyla seçimin yenilenmesini talep ettiğini, İstanbul delegelerinin bu imzalarda yer almadığını ifade etti. Özellikle kendi doğal delegeliği, MYK ve PM üyeleriyle Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin imzasının bulunmadığını, ancak geriye kalan binin biraz üzerindeki delegelerin büyük çoğunluğunun imzalarının Genel Merkeze ulaştığını söyledi.

Bu sürecin ardından, Yüksek Seçim Kurulu kararının ardından bir başvuru yapıldığını belirten Özel, 21. Olağanüstü Kurultay kararının siyasi, 22. Olağanüstü Kurultay kararının ise teknik ve hukuki bir tedbir olduğunu yineledi. "Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer kurulların, mahkemenin aldığı kararlarla da uyumlu" dedi.

Özel, sürecin siyasi ve hukuki sonuçlarını şu sözlerle özetledi: "Bir kez, 'İstanbul kongresi sonucu etki etti' onlar yok. Doğal delegelikler yok. Geri kalan delege iradesini bir kez daha yenileyecek. Hukuki yönden ise delegeler imza toplayıp da yarıdan bir fazlasına ulaştığında Genel Başkan istemese de partiyi yöneten, Parti Meclisi istemese de olağanüstü kongre oluyor, bu yol açık."

Delegelerin daha önce de benzer yollarla Genel Başkanın engel olamayacağı kurultar kararı aldıklarını hatırlatan Özel, kurultayın 21 Eylül için planlandığını, ayrıca 21'inde hep birlikte kurultayı yapacaklarını söyledi. Başvurunun duyurulmadığını, gazete ilanının bugün yayınlandığını da ekledi.

İstanbul İl Kongresi ile ilgili olarak ise, mahkemenin iptal etmediği önceki delegelerin büyük bölümünün kongrenin yenilenmesine yönelik irade ortaya koyduğunu söyleyen Özel, "O toplantı da yapılacak. O da seçilecek." dedi.

Özel, son olarak YSK'nın kararına atıfla, ilçe ve il kongrelerinin yapılacağını, doğal sürecin kasım ayının sonu gibi tamamlanacağını ve bu tamamlandığında tartışmaların geride kalmış olacağını ifade etti.

