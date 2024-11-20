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CHP'li Suiçmez, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü Duyurdu

CHP'li Sibel Suiçmez, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocukların haklarına dikkat çekti ve toplumsal sorumlulukları vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 16:54
CHP'li Suiçmez, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü Duyurdu

Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlaması

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlayarak çocukların sağlıklı, mutlu ve güvenli bir ortamda büyüme haklarının devletin ve toplumun en temel görevlerinden biri olduğunu belirtti.

Önemli Mesajlar Verdi

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, şair ve yazar Nazım Hikmet'in, Hiroşima'ya atılan atom bombası sonrası 12 yaşında kanserden hayatını kaybeden bir çocuk için yazdığı "Kız Çocuğu" şiirini okuyarak konuşmasına başlayan Suiçmez, bu özel günün, savaş, yoksulluk ve sefaletin hâkim olduğu bölgelerde yaşam mücadelesi veren çocukları korumak için büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Çocukların Hakları İçin Mücadele

Suiçmez, çocuk haklarına dikkat çekmek ve onların daha güzel bir geleceğe sahip olmaları için toplumun sorumluluklarını hatırlatmanın önemine vurgu yaptı. Çocukları, toplumların en savunmasız bireyleri olarak tanımlayan Suiçmez, onların sağlıklı, mutlu ve güvenli bir ortamda büyümelerini sağlamanın devletin ve toplumun en temel yükümlülüklerinden olduğunu dile getirdi.

İktidar Eleştirisi ve Gazze Mesajı

İktidarın bu alandaki görevlerini yerine getirmekte başarısız olduğunu savunan Suiçmez, ''çocukların eğitim hakkı, çocuk işçiliği, çocuk istismarı, erken evlilikler, çocukların suça itilmesi ve kayıp çocuklar'' konusundaki durumun vahim olduğunu belirtti.

Gazze'deki çocukların savaş sorunuyla yüzleştiğine de dikkat çeken Suiçmez, "İsrail'in Gazze'deki masum sivillere, kadınlara ve çocuklara yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum. Tüm dünyaya bir kez daha çağrıda bulunuyorum; İsrail'i durdurun!" şeklinde konuştu. Suiçmez, bu gerçeklerin Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocuklar için mücadele etme gerekliliğini yine açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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