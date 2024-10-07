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CHP Lideri Özel'den Sığınmacı Konusunda Önemli Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İskenderun'da sığınmacı sorunu ve TBMM'de yapılacak kapalı oturum hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 18:21
CHP Lideri Özel'den Sığınmacı Konusunda Önemli Açıklamalar

Özgür Özel’den Sığınmacı Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İskenderun’da gerçekleştirdiği halk buluşmasında Türkiye’nin sığınmacı sorununa dikkat çekti. Önümüzdeki günlerde TBMM’de yapılacak olan kapalı oturum hakkında da açıklamalarda bulundu.

Meclisteki Gizli Oturum Üzerine Konuştu

Özel, yarınki oturum için, “Bildiklerinizi bize anlatın. Havanda su dövüp, 'Tehlike var, olabilir' deyip, bu Meclis kürsüsünden bu konuları geçiştirmeyin,” dedi. Bu oturumda Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin açıklamalarının ardındaki gerçekleri sorgulayacağını belirtti.

Sığınmacılar Konusuna Dikkat Çekti

Türkiye’nin dünya üzerinde en fazla sığınmacı barındıran ülke olduğunu vurgulayan Özel, durumu eleştirerek şunları söyledi: “Avrupalıların yüzüne söylemekten çekinmiyorum: '6 milyar da para verdiniz, bizi sığınmacı kampına çevirdiniz.'”

Çözüm İçin Yeni Bir İletişim Çağrısı

Özel, sığınmacı sorununun çözümü için muhalefetin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti. Esad ile doğrudan görüşme talebini yineleyerek, bu sorunun artık beklemediğini, çözüm için fırsatın kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.

İsrail Tehdidi Üzerine Eleştiriler

Cumhurbaşkanı'nın Meclis'teki sözlerini eleştiren Özel, Türkiye'nin İsrail'den daha güçlü olduğunu ve bu tür korkutma stratejilerine prim vermeyeceklerini söyledi. “Bu korku siyaseti artık geçerli değil,” şeklinde konuştu.

Teğmenlerin Yeminine Destek

Teğmenlerin kılıçla yemin etmesine de değinen Özel, “Hepimiz Mustafa Kemal’in askerleriyiz,” diyerek geçmişe göndermede bulundu. Özel, bu tür açıklamaların bir politik mesaj taşıdığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İskenderun ilçesinde doktor Yılmaz Şahutoğlu tarafından, 6 Şubat...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İskenderun ilçesinde doktor Yılmaz Şahutoğlu tarafından, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettiği eşi ve 2 çocuğu adına yaptırılan Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokuluna ziyarette bulundu. Özel, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İskenderun ilçesinde doktor Yılmaz Şahutoğlu tarafından, 6 Şubat...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İskenderun ilçesinde doktor Yılmaz Şahutoğlu tarafından, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettiği eşi ve 2 çocuğu adına yaptırılan Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokuluna ziyarette bulundu. Özel, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İskenderun ilçesinde doktor Yılmaz Şahutoğlu tarafından, 6 Şubat...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İskenderun ilçesinde doktor Yılmaz Şahutoğlu tarafından, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettiği eşi ve 2 çocuğu adına yaptırılan Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokuluna ziyarette bulundu. Özel, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İskenderun ilçesinde doktor Yılmaz Şahutoğlu tarafından, 6 Şubat...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İskenderun ilçesinde doktor Yılmaz Şahutoğlu tarafından, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettiği eşi ve 2 çocuğu adına yaptırılan Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokuluna ziyarette bulundu. Özel, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İskenderun ilçesinde doktor Yılmaz Şahutoğlu tarafından, 6 Şubat...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İskenderun ilçesinde doktor Yılmaz Şahutoğlu tarafından, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettiği eşi ve 2 çocuğu adına yaptırılan Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokuluna ziyarette bulundu. Özel, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İskenderun ilçesinde doktor Yılmaz Şahutoğlu tarafından, 6 Şubat...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İskenderun ilçesinde doktor Yılmaz Şahutoğlu tarafından, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettiği eşi ve 2 çocuğu adına yaptırılan Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokuluna ziyarette bulundu. Özel, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İskenderun ilçesinde doktor Yılmaz Şahutoğlu tarafından, 6 Şubat...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İskenderun ilçesinde doktor Yılmaz Şahutoğlu tarafından, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettiği eşi ve 2 çocuğu adına yaptırılan Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokuluna ziyarette bulundu. Özel, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İskenderun ilçesinde doktor Yılmaz Şahutoğlu tarafından, 6 Şubat...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İskenderun ilçesinde doktor Yılmaz Şahutoğlu tarafından, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettiği eşi ve 2 çocuğu adına yaptırılan Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokuluna ziyarette bulundu. Özel, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

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