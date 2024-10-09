CHP Lideri Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği'ni Ziyaret Etti

CHP Lideri Özgür Özel'den Atatürkçü Düşünce Derneği'ne Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt'u ziyaret etti.

Ziyaret Detayları

CHP tarafından yapılan açıklamaya göre, Özel, derneğin genel merkezinde gerçekleştirdiği ziyarette, Bozkurt ve derneğin yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bu ziyarette iki liderin gündeminde Atatürkçü değerlere sahip çıkmak ve toplumsal meseleler üzerinde fikir alışverişinde bulunmak vardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt'u (sağda) ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt'u (sağda) ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt'u (sağda) ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt'u (sağda) ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt'u (sağda) ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt'u (sağda) ziyaret etti.