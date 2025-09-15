CHP'nin 38. ve 21. Kurultay İptal Davasının 5. Duruşması Ankara'da Başladı

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde CHP'nin 4-5 Kasım 2023 ve 6 Nisan 2025 kurultaylarının iptaline ilişkin davanın 5. duruşması başladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 09:59
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davanın beşinci duruşması, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başladı.

Mahkeme salonunda kimler hazır bulundu?

Duruşmaya, CHP avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı. Duruşma, avukatların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

Mahkeme önünde güvenlik ve parti temsilcileri

Duruşma öncesinde CHP parti temsilcileri ve davayı takip etmek isteyenler mahkeme önünde toplandı. Emniyet ekiplerinin mahkeme önü ve adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Davanın geçmişi

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayına ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açtı.

Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirildi. Davanın 30 Haziran'daki celsesinde mahkeme, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.

CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapıldığını belirterek 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etti. Mahkeme, talebi makul bularak duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar verdi.

