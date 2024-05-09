CHP Soma'ya gidiyor: MYK toplantısı da burada yapılacak

CHP lideri Özgür Özel ve beraberindeki heyet, 2014 yılında 301 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan Soma maden faciasının 10. yıl anma töreni nedeniyle 13 Mayıs’ta Soma’da olacak. Özgür Özel’in yanı sıra CHP MYK üyeleri ve çok sayıda CHPli milletvekili, törende yer alacak.

Gün boyu yapılacak olan etkinliklere katılacak olan CHP Genel Başkanı Özel ve beraberindeki ekip, MYK toplantısını da Soma’da gerçekleştirecek.

Özgür Özel ve beraberindeki heyetin, Emin Hıdır Bey Camii’ndeki duaya, maden şehitlerini anma yürüyüşüne, Soma Maden Şehitliği’ni ziyarete katılması bekleniyor. Özgür Özel, akşam ise maden şehitleri aileleri için yemek verecek.