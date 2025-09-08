CHP Sonuç Bildirisi: Parti Programı Yazımında Son Aşama

CHP, Örgüt Temsilcileri Meclisi Sonuç Bildirisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 4-9 Eylül kuruluş haftası kapsamında parti genel merkezinde düzenlenen Örgüt Temsilcileri Meclisi Toplantısı'nın sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaştı.

Program Güncelleme ve Kurultay Kararı

Bildiriye göre, 6-9 Eylül 2024'te düzenlenen 20. Olağanüstü Tüzük Kurultayı kararları doğrultusunda yapılan çalışmaların ardından parti programı yazımında son aşamaya gelindiği ifade edildi.

Yaklaşım Belgeleri: Devlet, Yönetim ve Demokrasi

Toplantıda, parti programının çağın gereklilikleri doğrultusunda yenilenmesi kapsamında dört ana başlıkta hazırlanan yaklaşım belgelerinin içerikleri değerlendirildi. Hazırlanan belgelerin ilki devlet, yönetim ve demokrasi konularına odaklandı ve siyasal rejim tasarımı olarak parlamenter demokrasinin esas alınacağı belirtildi.

Hak, Özgürlükler ve Yerel Yönetimler

Bildiride, hak ve özgürlükler alanında evrensel standartların temel alınacağı, demokrasi ve hukuk devleti standartlarının kurumsallaştırılacağı kaydedildi. Demokrasiye daha güçlü işleyebilmesi için yerel yönetimlerin güçlendirileceği ve kamusal hizmetlerin halka en yakın yerel birimler tarafından yerine getirileceği ilkesi vurgulandı.

Kalkınma, Ekonomi ve Sosyal Adalet

İkinci yaklaşım belgesinde, CHP'nin sosyal demokrat ilkeler temelinde bir kalkınma anlayışı ve sosyal adalet odaklı program sunduğu belirtildi. Programın, hayat pahalılığını ortadan kaldıran, kapsayıcı bir kalkınmacı yaklaşım ile finansal istikrar politikalarını ve temel hak alanlarında kamucu yaklaşımları eş güdümlü kıldığı vurgulandı.

Sosyal Devlet ve Temel Vatandaşlık Geliri

Sosyal devlet yaklaşım belgesiyle partinin hedefinin, toplumsal yapının adalet ve eşitlik ilkeleri temelinde yeniden yapılandırılması olduğu bildirildi. Ayrıca bildiride temel vatandaşlık geliri ile tüm vatandaşların gelir güvencesine kavuşması ve çalışan ile emekli yoksulluğunu ortadan kaldıracak gelir ve sosyal güvenlik politikalarının ele alındığı kaydedildi.

Dış Politika, Güvenlik ve AB Hedefi

Dış politika, güvenlik ve dirençlilik konularına ilişkin yaklaşım belgesinde CHP'nin dış politikasının demokrasi, refah ve güvenlik odaklı olduğu belirtildi. Bildiride ayrıca, Türkiye'yi Avrupa Birliği tam üyeliğine hızla taşıyacak adımların vakit kaybetmeksizin hayata geçirileceği yer aldı.

Sonraki Aşamalar

Bildiride, hazırlanan yaklaşım belgeleri ve söz konusu alanlarda ortaya konan vizyon ile politika önerilerinin başlangıç ve sonuç bölümleriyle birlikte 39. Olağan Kurultay'da delegelerin onayına sunulacağı ifade edildi.