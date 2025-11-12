Christodoulides: Türkiye AB gayrıresmi toplantılarına davet edilsin

Christodoulides, dönem başkanlığı sırasında Türkiye’nin gayrıresmi AB toplantılarına davet edilmesini önerdi ve güven artırıcı adımlar çağrısında bulundu.

GKRY liderinden dönem başkanlığı sırasında yapıcı adım çağrısı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Christodoulides, dönem başkanlığı sırasında Türkiye’nin gayrıresmi Avrupa Birliği (AB) toplantılarına davet edilmesini önerdi. Christodoulides, bu adımın AB-Türkiye ilişkilerine olumlu bir sinyal gönderebileceğini söyledi.

Christodoulides, Financial Times’a verdiği röportajda, "AB-Türkiye ilişkilerine yaklaşımımızı değiştirdik. Coğrafyamızı değiştiremeyiz. Türkiye her zaman Kıbrıs’ın komşusu olacak, bu yüzden Avrupa Birliği’ne yakın bir komşuyu tercih ederim" ifadelerini kullandı.

Christodoulides, 1 Ocak’tan itibaren 6 ay süreyle Avrupa Birliği’nin dönem başkanlığını üstlenmeye hazırlanan Gübey Kıbrıs’ta düzenlenecek gayriresmi AB toplantılarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın veya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın davet edilmesini önerdi. "Bu bir AB başkanlığı, sadece Kıbrıs’ın başkanlığı değil. AB-Türkiye ilişkileri açısından olumlu bir mesaj verecektir" dedi.

Christodoulides ayrıca "adanın yeniden birleşmesi" için müzakerelerin yeniden başlatılmasına destek verdiğini ve KKTC Cumhurbaşkanlığına Tufan Erhürman’ın seçilmesinin müzakerelere yeni bir umut getirdiğini öne sürdü.

AB ile Türkiye arasında güven artırıcı önlemler atılması çağrısında bulunan Christodoulides, "Türk iş insanları için vize serbestisi ile başlayabiliriz. Aynı zamanda Türkiye, Kıbrıs bayraklı gemiler için bir liman açabilir. 1987’den beri Kıbrıs bayraklı hiçbir gemi Türkiye’ye yanaşamıyor" önerisinde bulundu.

Christodoulides, bununla birlikte bazı AB üye ülkelerinin bu açılıma karşı çıkabileceğine dikkat çekti.

