Cibaliya'daki İnsanlık Dramı: 600'den Fazla Filistinli Hayatını Kaybetti

Cibaliya Mülteci Kampı'nda Savaşın İzleri

İsrail'in 5 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 600'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Mahmud Basal'dan Açıklama

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, Mahmud Basal, AA muhabirine verdiği demeçte, İsrail ordusunun bölge halkını aç bırakma taktiği uyguladığını belirtti. Basal, bölgede, sivil savunma ekiplerinin, son günlerde bazı Filistinli ailelerin yemek yemediğini rapor ettiğini ifade etti.

Barınma Merkezleri Hedef Alınıyor