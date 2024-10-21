Cibaliya'daki İnsanlık Dramı: 600'den Fazla Filistinli Hayatını Kaybetti

Cibaliya Mülteci Kampı'nda Savaşın İzleri
İsrail'in 5 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 600'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.
Mahmud Basal'dan Açıklama
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, Mahmud Basal, AA muhabirine verdiği demeçte, İsrail ordusunun bölge halkını aç bırakma taktiği uyguladığını belirtti. Basal, bölgede, sivil savunma ekiplerinin, son günlerde bazı Filistinli ailelerin yemek yemediğini rapor ettiğini ifade etti.
Barınma Merkezleri Hedef Alınıyor
Basal, "İsrail, yerleşim yerlerinin ardından, sığınma arayan Filistinlilerin bulunduğu barınma merkezlerini hedef alıyor" Basal, uluslararası topluma, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin acil durumlarda hedef alınan bölgelere ulaşabilmesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu. Basal, "İsrail'in Gazze'yi kuşatarak sağlık sistemini işlevsiz hale getirdiğini" belirtti ve yerel sağlık ekiplerinin hala hizmet veremediğini aktardı. Kemal Advan Hastanesi'ne getirilen yaralıların çoğunun, “tıbbi imkansızlıklar nedeniyle” hayatını kaybettiğini vurguladı. İsrail ordusu, 5 Ekim'den itibaren bu bölgelere hava saldırıları düzenlemeye başlamış, ardından 6 Ekim'de kara saldırılarına geçmişti. Bu harekatın, "generallerin planı" olarak bilinen, Filistinlileri Gazze'nin kuzeyinden tahliye etme amacı taşıdığı düşünülmektedir. 7 Ekim'de ise, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bölgede yaşayan Filistinlilere hitaben boşaltmaları gereken alanların haritasını paylaşmıştı. Bu plan, bölgedeki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini, Gazze Şeridi'nin kuzeyini kuşatarak gıda, yakıt ve temiz su girişinin engellenmesini öngörüyor. Silahlı direnişçilerin ise "ölüm ya da teslim olma" ikileminde bırakılması ve bölgeden kaçmayanlara düşman olarak muamele edilmesi ön görülüyor. İsrail hükümeti, bu plan hakkında resmi bir açıklama yapmazken, eylül ayında kabinenin bu konuyu ele aldığı bildirilmişti.
Uluslararası Topluma Çağrı
Sağlık Sistemi Ç çökmüş Durumda
İsrail'in Stratejisi
Planın Detayları
Basal, uluslararası topluma, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin acil durumlarda hedef alınan bölgelere ulaşabilmesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.
Basal, "İsrail'in Gazze'yi kuşatarak sağlık sistemini işlevsiz hale getirdiğini" belirtti ve yerel sağlık ekiplerinin hala hizmet veremediğini aktardı. Kemal Advan Hastanesi'ne getirilen yaralıların çoğunun, “tıbbi imkansızlıklar nedeniyle” hayatını kaybettiğini vurguladı.
İsrail ordusu, 5 Ekim'den itibaren bu bölgelere hava saldırıları düzenlemeye başlamış, ardından 6 Ekim'de kara saldırılarına geçmişti. Bu harekatın, "generallerin planı" olarak bilinen, Filistinlileri Gazze'nin kuzeyinden tahliye etme amacı taşıdığı düşünülmektedir. 7 Ekim'de ise, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bölgede yaşayan Filistinlilere hitaben boşaltmaları gereken alanların haritasını paylaşmıştı.
Bu plan, bölgedeki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini, Gazze Şeridi'nin kuzeyini kuşatarak gıda, yakıt ve temiz su girişinin engellenmesini öngörüyor. Silahlı direnişçilerin ise "ölüm ya da teslim olma" ikileminde bırakılması ve bölgeden kaçmayanlara düşman olarak muamele edilmesi ön görülüyor. İsrail hükümeti, bu plan hakkında resmi bir açıklama yapmazken, eylül ayında kabinenin bu konuyu ele aldığı bildirilmişti.