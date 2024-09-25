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Çiftlik Bank Davasında Mütalaa Açıklandı

Mehmet ve Fatih Aydın hakkında dolandırıcılık suçlamalarıyla 88 bin yıl hapis cezası istendi. Duruşma ertelendi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 14:20
Çiftlik Bank Davasında Mütalaa Açıklandı

Çiftlik Bank Davasında Yeni Gelişmeler

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen dolandırıcılık sisteminin kurucuları Mehmet ve Fatih Aydın ile birlikte 20 sanık, yargı sürecinde bir adım daha ilerledi.

Mahkemeden Mütalaa Açıklaması

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, cumhuriyet savcısı Mehmet ve Fatih Aydın'ın bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçundan toplam 4 bin 414 kez cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca, "suç örgütü kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından da hapis cezası istendi.

Sanıkların Cezası Yükseliyor

Yapılan mütalaada, her iki sanığın toplam 88,302 yıla kadar hapis cezası alması talep edildi. Diğer tutuksuz sanıkların da suçlamalar doğrultusunda hapsi istenirken, duruşma ertelendi ve savunma için süre tanındı.

Olayın Arka Planı

"Çiftlik Bank" sistemi, pek çok vatandaşı mağdur ederek büyük bir dolandırıcılık operasyonu olarak gündeme gelmişti. Mehmet Aydın, firar ettikten sonra Brezilya tarafından Türkiye'ye sınır dışı edilmiş ve İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Fatih Aydın ise Temmuz 2021'de Uruguay'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilmişti. İki kardeşin yanı sıra, Osman Naim Kaya gibi diğer sanıklar hakkında da tutuklama kararları alınmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameler, Aydın kardeşlerin yanı sıra 18 sanığı da benzer suçlamalarla yargılanmak üzere hedef alıyor. Bu davanın, Çiftlik Bank dolandırıcılığı konusundaki detaylarına odaklandığı belirtildi.

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