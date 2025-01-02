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Çin, 28 ABD Savunma Şirketine İhracat Yasağı Getirdi

Çin, 28 ABD'li savunma sanayi şirketine ihracat yasağı koydu ve 10 şirketi Tayvan'a silah satışı yüzünden 'güvenilmez varlık' listesine aldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 14:54
Çin, 28 ABD Savunma Şirketine İhracat Yasağı Getirdi

Çin'den Kritik İhracat Yasağı

Çin, 28 ABD'li savunma sanayi şirketine askeri ve sivil "ikili kullanıma sahip ürünlerin" ihracatına yasak getirdiğini açıkladı. Bu karar, ulusal güvenliği korumak ve silahların yayılmasını önlemek amacıyla alındı. Çin Ticaret Bakanlığı, bu şirketlere ihracatın yasaklandığını vurguladı.

Güvenilmez Varlık Listesi

Bakanlık ayrıca, 10 ABD'li şirketin de Tayvan'a silah satışı nedeniyle "güvenilmez varlık" listesine alındığını belirtti. Bu listede General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin ve Raytheon Missiles & Defence gibi önemli şirketler yer alıyor.

Çinli şirketlerin, bu 28 şirketle ikili kullanıma sahip ürünleri satması kısıtlanırken, güvenilmez varlık listesine alınan 10 şirket ile Çinli şirketler arasındaki tüm alışveriş, bu şirketlerin Çin'de yatırım yapması ve yöneticilerinin Çin'e giriş-çıkışları yasaklandı.

Pekin yönetimi, daha önce 24 Aralık'ta ABD'nin Tayvan'a silah satışlarına aracılık eden 13 Amerikan savunma sanayi şirketi ile 6 yöneticisine yaptırım uygulama kararı almıştı.

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