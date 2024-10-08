Çin, AB İthal Konyaklarına Geçici Gümrük Vergisi Getirdi

Çin'den Yeni Vergi Düzenlemesi

Çin hükümeti, Avrupa Birliği'nin (AB) elektrikli araçlara yönelik ek gümrük tarifelerini onaylaması sonrası, AB ülkelerinden gelen konyak ithalatına geçici gümrük vergisi getireceğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı Açıklaması

Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada, AB ülkelerinden gelen konyağın, yerel kaynaklardan daha düşük fiyatlarla satıldığını belirtti. Ağustos ayında başlatılan soruşturma sonuçları da bu tespiti destekliyor.

Damping Davranışı ve Gümrük Vergi Oranları

Bakanlık, Avrupalı üreticilerin fiyatları düşürerek yerel sanayiyi tehdit ettiğini vurgulayarak, 200 litreyi aşan konyak ithalatına geçici olarak uygulanacak gümrük vergisinin %30 ile %39 arasında olacağını belirtti.

Geçici Önlemler

Geçtiğimiz Ağustos ayında AB'den ithal konyaklar için geçici tedbir alınmayacağı yönünde bir açıklama yapılmıştı. Ancak son gelişmeler, 4 Ekim'de AB'den alınan kararların ardından, konyaklar için vergi artışını gündeme getirdi.

AB'nin Vergi Politikaları ve Soruşturmalar

AB Komisyonu, Ekim 2023'te Çin’den gelen elektrikli araçlar üzerine sübvansiyon soruşturması başlatmıştı. Bu soruşturmanın neticesinde, geçici olarak ek gümrük vergilerinin uygulanmasına karar verildi.