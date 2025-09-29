Çin'de Myanmar Bağlantılı 'Ming Ailesi'nden 16 Kişiye İdam Cezası

Cıciang eyaletine bağlı Vıncou Orta Halk Mahkemesi, Myanmar'da faaliyet gösteren internet ve telefon dolandırıcılığı şebekesinin üyeleri hakkında kararını açıkladı. Mahkeme, 'Ming ailesi' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı 16 kişiyi idama mahkum etti.

Mahkemenin verdiği cezalar

Kararda, aralarında örgüt elebaşlarının da bulunduğu 11 kişiye idam, diğer 5 kişiye ise 2 ila 5 yıl ertelemeyle idam cezası verildi. Mahkeme ayrıca, şebekenin 12 üyesini de 5 ile 24 yıl arasında hapis cezasına çarptırdı.

Suç ağı ve mali boyut

Mahkeme kararına göre, Myanmar'ın Şan eyaletine bağlı Kokang bölgesindeki nüfuzlarını kullanan aile, finansörlerin desteğiyle kurdukları sanayi parkları ve tesisler üzerinden faaliyet yürüttü. Bu yapılanma aracılığıyla 10 milyar yuanlık (1,4 milyar dolar) kara para trafiği yönetildiği belirtildi.

Örgütün işlediği suçlar arasında internet ve telefon dolandırıcılığı, yasa dışı kumar, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize fuhuş yer aldı.

Kurbanlar ve zorla çalıştırma

Mahkeme, Çin'den iş bulma ve yatırım vaatleriyle kandırılan kişilerin Myanmar'a götürülüp tehdit ve zor kullanılarak suç ağına dahil edildiğini kaydetti. Örgüt üyelerinin esir tuttuğu 10 kişinin ölümünden ve 2 kişinin yaralanmasından da sorumlu tutulduğu belirtildi.

Liderlik ve aile bağlantısı

Ming ailesinin lideri olarak bilinen Ming Şieşang, Şan Eyalet Meclisi ve Kokang Liderlik Komitesi üyesiyken Ekim 2023'te Çin polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından intihar etmişti. Kararda, Ming Şieşang'ın babası Ming Guoping ve kızı Ming Cıncın de idama mahkum edilenler arasında yer aldı.

Bölgesel operasyonlar ve iade süreçleri

Çin'in Yünnan eyaleti ile Myanmar'ın Şan eyaleti arasındaki sınır bölgesi, son yıllarda telefon ve internet dolandırıcılığı şebekelerinin merkezi haline gelmişti. Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, Temmuz 2023'te bu tür şebekelere yönelik operasyonlara başlamış ve bu kapsamda Aralık 2024'e dek 53 binden fazla kişi Myanmar'dan Çin'e iade edilmişti.

Mahkeme kararları, bölgedeki suç örgütlerine ve uluslararası organize suçla mücadele çabalarına dikkat çekerken, uygulamanın ve iade süreçlerinin devam edeceği bildirildi.