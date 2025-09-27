Çin'de sanayi karları Ağustosta yüzde 20,4 arttı

UİB verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanı aşan sanayi işletmelerinin Ağustos 2025 karı yıllık bazda %20,4 arttı; ilk 8 ay karlılığı %0,9 yükseldi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 14:23
Çin'de sanayi karları Ağustosta yüzde 20,4 arttı

Çin'de sanayi karları Ağustosta yüzde 20,4 arttı

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, Ağustos 2025'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,4 arttı.

Mayıs, haziran ve temmuzdaki düşüşlerin ardından gelen bu yükseliş, yılın ilk 8 ayındaki karlılığı da pozitife çevirdi. İlk 8 ayda karlılık yıllık bazda yüzde 0,9 artış kaydetti.

Sanayi şirketlerinin karları yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artmış; ancak mayıs, haziran ve temmuzdaki düşüşler sonucunda ilk 7 ayda yüzde 1,7 azalmıştı. Aylık düşüşler ise Mayıs yüzde 9,1, Haziran yüzde 2,8 ve Temmuz yüzde 1,5 olarak kaydedilmişti.

ABD-Çin tarife müzakereleri ve etkileri

ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi, şirket performansında belirsizlik yaratmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasındaki tarifeler sırasıyla ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifeyi yüzde 145'e ve Çin'in ABD'ye uyguladığı tarifeyi yüzde 125'e çıkarma noktasına gelmişti.

Tırmanan gerilimin ardından yetkililer, 10-11 Mayıs'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek gümrük vergilerini 90 gün için karşılıklı düşürme kararı aldı. Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisi yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in ABD mallarına uyguladığı vergi ise yüzde 125'ten yüzde 10'a indirildi.

Heyetler müzakerelerin ikinci turunu 9-10 Haziran'da Londra'da, üçüncü turu ise 28-29 Temmuz'da Stockholm'de gerçekleştirdi ve geçici uzlaşmanın 12 Ağustos'tan itibaren 90 gün daha uzatılmasına karar verildi.

En son 14-15 Eylül'de Madrid'de müzakere yürüten heyetlerin, geçici uzlaşmanın süresinin dolacağı 10 Kasım öncesinde ekimde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat’ta 21 Yaşındaki Down Sendromlu Gülsüm’ün Düğün Hayali Gerçekleşti
2
Bakan Kurum: Sıfır Atık Projesi 8. Yılda 74,5 Milyon Ton Atığı Dönüştürdü
3
MSB'den Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü Mesajı
4
Çin'de sanayi karları Ağustosta yüzde 20,4 arttı
5
Samsun Çarşamba'da çöp kamyonunun altında kalan kadın öldü
6
Troya'da 4 bin 500 yıllık altın broş ve ender yeşim taşı gün yüzüne çıktı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı