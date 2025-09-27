Çin'de sanayi karları Ağustosta yüzde 20,4 arttı

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, Ağustos 2025'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,4 arttı.

Mayıs, haziran ve temmuzdaki düşüşlerin ardından gelen bu yükseliş, yılın ilk 8 ayındaki karlılığı da pozitife çevirdi. İlk 8 ayda karlılık yıllık bazda yüzde 0,9 artış kaydetti.

Sanayi şirketlerinin karları yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artmış; ancak mayıs, haziran ve temmuzdaki düşüşler sonucunda ilk 7 ayda yüzde 1,7 azalmıştı. Aylık düşüşler ise Mayıs yüzde 9,1, Haziran yüzde 2,8 ve Temmuz yüzde 1,5 olarak kaydedilmişti.

ABD-Çin tarife müzakereleri ve etkileri

ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi, şirket performansında belirsizlik yaratmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasındaki tarifeler sırasıyla ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifeyi yüzde 145'e ve Çin'in ABD'ye uyguladığı tarifeyi yüzde 125'e çıkarma noktasına gelmişti.

Tırmanan gerilimin ardından yetkililer, 10-11 Mayıs'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek gümrük vergilerini 90 gün için karşılıklı düşürme kararı aldı. Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisi yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in ABD mallarına uyguladığı vergi ise yüzde 125'ten yüzde 10'a indirildi.

Heyetler müzakerelerin ikinci turunu 9-10 Haziran'da Londra'da, üçüncü turu ise 28-29 Temmuz'da Stockholm'de gerçekleştirdi ve geçici uzlaşmanın 12 Ağustos'tan itibaren 90 gün daha uzatılmasına karar verildi.

En son 14-15 Eylül'de Madrid'de müzakere yürüten heyetlerin, geçici uzlaşmanın süresinin dolacağı 10 Kasım öncesinde ekimde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.