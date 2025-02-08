Çin'den Filistin'e Destek: Gazze Üzerindeki İki Devletli Çözümü Destekliyoruz

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi 'devralma' planına karşı Filistin devletine olan desteğini yineledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Çın Şiaodong, Arap devletlerinin diplomatlarıyla bir araya geldiği toplantıda, iki devletli çözümün önemine dikkat çekti.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çın, Gazze'nin Filistinli olduğunu ve Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Ayrıca, Filistin halkının meşru ulusal haklarını desteklediklerini ve Filistin Ulusal Otoritesi'nin Gazze ve Batı Şeria dahil tüm topraklar üzerindeki yetkisini vurguladı.

Çın toplantıda, "Gazze'nin geleceğine dair tüm düzenlemeler Filistin halkının iradesine saygı göstermeli. Gazze için yapılacak tüm savaş sonrası yönetim planları, 'Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi' ilkesine uymalıdır." dedi. Ayrıca, Filistin sorununa erken ve adil bir çözümün ancak iki devletli çözüm ile sağlanabileceğinin altını çizdi.

Arap diplomatlar ise Gazze'nin tarih boyunca Filistinlilerin toprağı olduğunu, Arap ülkelerinin Gazze'nin 'temizlenmesi' politikasına karşı olduklarını vurguladı. Bu durumun uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirten diplomatlar, "Filistin halkı meşru haklarından yoksun bırakılamaz. Uluslararası toplumun hak ve adaleti ihlal edilemez." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, diplomatlar, Çin'in Filistin sorunundaki adil ve tutarlı yaklaşımını takdir ettiklerini ve uluslararası adaletin korunması için Çin'in yapıcı rol oynamasını beklediklerini kaydetti.

Trump'ın Gazze'yi devralma planına gelince, ABD Başkanı, 4 Şubat'taki basın toplantısında, Gazze'nin artık bir yıkım alanı olduğunu ve Filistinlilerin komşu ülkelerde yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin daha iyi olacağını savunmuştu. Ayrıca, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçenekleri olmadığını iddia etmişti.

Sonuç olarak, Çin, taraflar arasında sürdürülebilir bir barış sağlanması adına iki devletli çözüm önerisini masada tutmaya devam ediyor.