DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.456.581,61 -0,38%

Çin'den Filistin'e Destek: Gazze Üzerindeki İki Devletli Çözümü Destekliyoruz

Çin, Trump'ın Gazze'yi devralma planına karşı Filistin'in bağımsızlığına desteğini yineledi ve iki devletli çözümü vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 19:04
Çin'den Filistin'e Destek: Gazze Üzerindeki İki Devletli Çözümü Destekliyoruz

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi 'devralma' planına karşı Filistin devletine olan desteğini yineledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Çın Şiaodong, Arap devletlerinin diplomatlarıyla bir araya geldiği toplantıda, iki devletli çözümün önemine dikkat çekti.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çın, Gazze'nin Filistinli olduğunu ve Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Ayrıca, Filistin halkının meşru ulusal haklarını desteklediklerini ve Filistin Ulusal Otoritesi'nin Gazze ve Batı Şeria dahil tüm topraklar üzerindeki yetkisini vurguladı.

Çın toplantıda, "Gazze'nin geleceğine dair tüm düzenlemeler Filistin halkının iradesine saygı göstermeli. Gazze için yapılacak tüm savaş sonrası yönetim planları, 'Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi' ilkesine uymalıdır." dedi. Ayrıca, Filistin sorununa erken ve adil bir çözümün ancak iki devletli çözüm ile sağlanabileceğinin altını çizdi.

Arap diplomatlar ise Gazze'nin tarih boyunca Filistinlilerin toprağı olduğunu, Arap ülkelerinin Gazze'nin 'temizlenmesi' politikasına karşı olduklarını vurguladı. Bu durumun uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirten diplomatlar, "Filistin halkı meşru haklarından yoksun bırakılamaz. Uluslararası toplumun hak ve adaleti ihlal edilemez." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, diplomatlar, Çin'in Filistin sorunundaki adil ve tutarlı yaklaşımını takdir ettiklerini ve uluslararası adaletin korunması için Çin'in yapıcı rol oynamasını beklediklerini kaydetti.

Trump'ın Gazze'yi devralma planına gelince, ABD Başkanı, 4 Şubat'taki basın toplantısında, Gazze'nin artık bir yıkım alanı olduğunu ve Filistinlilerin komşu ülkelerde yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin daha iyi olacağını savunmuştu. Ayrıca, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçenekleri olmadığını iddia etmişti.

Sonuç olarak, Çin, taraflar arasında sürdürülebilir bir barış sağlanması adına iki devletli çözüm önerisini masada tutmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vatikan'da Tarihi Şamdanlara Saldırı: 6 Şamdan Zarar Gördü
2
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret
3
Fransa'da Hükümet, Vatandaşlık Koşullarını Tartışmaya Açıyor
4
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı Mevkidaşı ile Görüştü
5
AB, Lübnan'ın Yeni Hükümetiyle Ortaklık Konseyi Toplantısı Planlıyor
6
Kocaeli'de Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
7
Kızılhaç’tan Gizli Esir Takası Çağrısı

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!