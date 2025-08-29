DOLAR
Çin'den İngiltere ve Japonya'ya Tayvan Uyarısı

Çin, İngiltere ve Japonya'yı Tayvan ve deniz meselelerinde 'iç işlerine karışma' uyarısıyla eleştirdi; ortak açıklama ve bölgesel gerilimler vurgulandı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 19:21
Çin, İngiltere ve Japonya'nın Tayvan Boğazı, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki duruma ilişkin ortak açıklamasına tepki gösterdi. Londra Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, bu iki ülkeye yönelik sert uyarılar yer aldı.

"İngiltere ve Japonya'yı, Tayvan ile ilgili ve deniz sorunlarıyla bağlantılı yanlış söz ve eylemleri üzerinde derin şekilde düşünmeye, Çin'in iç işlerine karışmaya son vermeye ve Asya-Pasifik bölgesinde sorun çıkarmaktan ve gerilim yaratmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz."

Açıklamada, İngiltere Savunma Bakanı John Healey'in Japonya ziyareti sırasında mevkidaşı Nakatani Gen ile yapılan ortak açıklamadaki ifadelere yanıt verildiği belirtildi.

İngiltere-Japonya Ortak Bildirisi

İngiliz ve Japon savunma bakanlarının ortak açıklamasında, tarafların Avro-Atlantik ve Hint-Pasifik'in güvenliğinin ve refahının birbirinden ayrılamayacağı konusunda mutabık olduğu bildirildi. Bildiride ayrıca Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasının önemi vurgulandı.

Pekin yönetiminin üstü örtülü işaret edildiği ortak açıklamada, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki durumdan ciddi endişe duyulduğu ve statükoyu güç ve zorlama yoluyla değiştirmeye yönelik girişimlere karşı çıkılacağı kaydedildi.

HMS Prince of Wales ve Ziyaret Zamanlaması

John Healey'in Japonya ziyareti, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Prince of Wales uçak gemisinin Pasifik'teki 8 aylık görevlendirmesi sırasında Tokyo'ya liman ziyareti yaptığı döneme denk geldi.

Tayvan ve Denizlerdeki Egemenlik İhtilafları

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ı topraklarının parçası olarak görüyor ve Tayvan Boğazı'nı "kara suları" şeklinde tanımlayarak bölgedeki yabancı seyir ve keşif faaliyetlerine karşı çıkıyor, bunu egemenliğinin ihlali olarak nitelendiriyor.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın Senkaku, Çin'in Diaoyü olarak adlandırdığı adacıklar her iki ülke tarafından tarihsel egemenlik iddiasıyla sahipleniliyor ve bu durum zaman zaman gerilime yol açıyor.

Güney Çin Denizi ise İkinci Dünya Savaşı sonrası kural kazanmış kıyıdaş ülkeler arasında uzun süredir egemenlik ihtilaflarının merkezinde bulunuyor. Çin, 1947'de yayımladığı haritayla bölgenin yaklaşık %80 üzerinde egemenlik iddia ederken; Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

