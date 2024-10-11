Çin, İsrail'in Barış Gücü'ne Yönelik Saldırılarını Kınıyor

Çin'den İsrail'e Kınama

Çin, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı ve barış koruma görevlerinin güvenliğinin sağlanması için gerekli adımların atılmasını istedi.

BM Barış Gücü'ne Yönelik Saldırılar

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin’de düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in Lübnan'daki UNIFIL tesislerine yönelik saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mao, bu saldırıların insani hukuk açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Açıklamalar ve Talepler

Mao, "İsrail Savunma Güçleri'nin barış koruma görevlilerine yönelik saldırıları bizi derin endişeye sevk ediyor. Bu saldırıları şiddetle kınıyorum," diyerek, soruşturma başlatılmasını ve sorumluların hesap vermesini talep etti.

UNIFIL'ye Yönelik Son Olaylar

Son günlerde UNIFIL, İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin hafif yaralandığını bildirdi. Ayrıca, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezini de hedef aldı. Bu saldırılar sonucunda daha fazla asker yaralandı.

BM Güvenlik Konseyi'nin Rolü

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail’in Mavi Hat’ın gerisine çekilmesini ve bu bölgedeki sükunet ortamının sağlanmasını öngörmektedir. Ancak, bu alan 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın etkisi altında bulunmaktadır.

Tüm ilgili taraflardan gerilimi azaltacak ve UNIFIL'in güvenliğini artıracak önlemler alınması gerektiği çağrısını yineleyen Mao, barışın sağlanmasının önemine dikkat çekti.