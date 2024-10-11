DOLAR
34,29 -0,36%
EURO
37,48 0,1%
ALTIN
2.911,57 -0,86%
BITCOIN
2.097.412,86 -2,43%

Çin, İsrail'in Barış Gücü'ne Yönelik Saldırılarını Kınıyor

Çin, İsrail'in BM Barış Gücü'ne saldırılarını şiddetle kınayarak güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 13:33
Çin, İsrail'in Barış Gücü'ne Yönelik Saldırılarını Kınıyor

Çin'den İsrail'e Kınama

Çin, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı ve barış koruma görevlerinin güvenliğinin sağlanması için gerekli adımların atılmasını istedi.

BM Barış Gücü'ne Yönelik Saldırılar

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin’de düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in Lübnan'daki UNIFIL tesislerine yönelik saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mao, bu saldırıların insani hukuk açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Açıklamalar ve Talepler

Mao, "İsrail Savunma Güçleri'nin barış koruma görevlilerine yönelik saldırıları bizi derin endişeye sevk ediyor. Bu saldırıları şiddetle kınıyorum," diyerek, soruşturma başlatılmasını ve sorumluların hesap vermesini talep etti.

UNIFIL'ye Yönelik Son Olaylar

Son günlerde UNIFIL, İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin hafif yaralandığını bildirdi. Ayrıca, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezini de hedef aldı. Bu saldırılar sonucunda daha fazla asker yaralandı.

BM Güvenlik Konseyi'nin Rolü

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail’in Mavi Hat’ın gerisine çekilmesini ve bu bölgedeki sükunet ortamının sağlanmasını öngörmektedir. Ancak, bu alan 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın etkisi altında bulunmaktadır.

Tüm ilgili taraflardan gerilimi azaltacak ve UNIFIL'in güvenliğini artıracak önlemler alınması gerektiği çağrısını yineleyen Mao, barışın sağlanmasının önemine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arnavutluk'ta Belediye Başkanı Veliaj'a İstifa Çağrısı Devam Ediyor
2
Erdoğan ve Vucic'ten Türkiye-Sırbistan İşbirliği Toplantısı
3
Derya Yanık'tan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu
4
Lübnan Başbakanı Mikati'den BM Kararına Vurgu
5
DSÖ, Gazze'deki Hastanelerin Güvenliği Konusunda Endişelerini Dile Getirdi
6
Bitlis'te Yenilikçi Bir Eğitim Kurumu Açıldı: Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi
7
Eski Başkan Obama'dan Siyahi Seçmenlere Çağrı

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak