Çin, 'Şıyan-28B 02' Uydusunu Long March 4C ile Başarıyla Fırlattı

Çin, 'Şıyan-28B 02' uydusunu başarıyla uzaya gönderdi

Fırlatma ve görev

Xinhua'nın haberine göre Çin, uydu teknolojisi testleri ile yer ve uzay çevresi gözlemleri için tasarlanan 'Şıyan-28B 02' sınıfı uydusunu uzaya gönderdi.

Uydu, Long March 4C roketiyle Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı ve fırlatılışın ardından planlanan yörünge konumuna başarıyla yerleşti. Bu operasyon, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 589'uncu başarılı taşıma görevi olarak kayda geçti.

'Şıyan' uydu ailesi

Adı Çince'de "deney" anlamına gelen Şıyan uyduları, yörünge teknolojilerinin test edilmesi ve uzay çevresinin izlenmesinde kullanılıyor. Serinin ilki 2004'te gönderildi ve halen 47'si yörüngede aktif durumda bulunuyor.