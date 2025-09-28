Çin ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanları Pekin'de Görüştü

Vang Yi ve Choe Son Hui başkentte bir araya geldi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesini ziyaret eden Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui ile başkent Pekin'de görüştü. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede ilişkileri korumanın, güçlendirmenin ve geliştirmenin Çin'in şaşmaz stratejik siyaseti olduğu vurgulandı.

Vang, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bu ayın başında Pekin'de yaptıkları görüşmenin, ilişkilerin yönünü belirleyen ve gelişim planı ortaya koyan bir mutabakatla sonuçlandığını belirtti. Vang, mevkidaşıyla sorumluluklarının bu mutabakatı uygulamaya geçirmek üzere stratejik iletişimi güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Vang, iki ülkenin komünist partiler tarafından yönetilen sosyalist ülkeler olduğunu, ortak ideal, inanç ve hedefleri paylaştıklarını, birbirlerinin sosyalist davalarının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yönetim tecrübelerini paylaşabileceklerini söyledi.

Mevcut uluslararası durumun karışık olduğunu ve güçlü ülkelerin zorbaca davranışlarının büyük zararlara yol açtığını belirten Vang, Kuzey Kore'nin Çin'in temel çıkarlarına, kaygılarına ve uluslararası alandaki girişimlerine verdiği desteği takdir etti.

Vang görüşmede, Çin'in Kuzey Kore ile uluslararası ve bölgesel meselelerde eşgüdümü ve işbirliğini geliştirmeye, hegemonyacılığın tüm biçimlerine karşı çıkarak iki tarafın ortak çıkarlarını, uluslararası eşitliği ve adaleti korumaya hazır olduğu mesajını verdi.

Kuzey Koreli Bakan Choe Son Hui ise Çin'in İkinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 80'inci yılı dolayısıyla yaptığı kutlamanın kapsamlı ulusal gücünü ve uluslararası statüsünü ortaya koyduğunu belirtti. Choe, iki ülke liderinin Pekin'deki buluşmasının Çin-Kuzey Kore ilişkilerini derinleştirmek için güçlü bir stratejik rehberlik ve motivasyon sağladığını kaydetti.

Choe, Kuzey Kore lideri Kim'in dünya nasıl değişirse değişsin iki ülke halkları arasındaki dostane duyguların değişmeyeceği mesajını ilettiğini aktardı. Taraflar görüşmede ortak kaygı konularında görüş alışverişinde bulundu.

Kuzey Koreli Bakan Choe, 4 günlük ziyaret için dün Pekin'e gelmişti.