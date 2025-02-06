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Çin ve Tayland, Sınır Aşan Dolandırıcılıkla Mücadele İçin İşbirliği Yapacak

Çin ve Tayland, sınır aşan dolandırıcılıkla mücadelede işbirliğini geliştirmek için mutabakata vardı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 16:05
Çin ve Tayland, Sınır Aşan Dolandırıcılıkla Mücadele İçin İşbirliği Yapacak

Çin ve Tayland'dan Sınır Aşan Dolandırıcılık Suçlarına Karşı İşbirliği

Çin ve Tayland, son zamanlarda Çin vatandaşlarını hedef alan telefon ve internet yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarıyla etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla işbirliklerini geliştirme konusunda anlaştı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra ile gerçekleştirdiği görüşmede önemli bir mutabakata imza attı. Bu görüşmede liderler, Myanmar, Laos ve Kamboçya gibi ülkelerden gelen dolandırıcılık şebekelerine karşı ortak mücadelenin sürdürüleceğine dair söz verdiler.

Tayland'ın çevrimiçi kumar ve dolandırıcılıkla mücadelede aldığı sert tedbirleri takdir eden Şi Cinping, iki ülkenin adli, güvenlik ve polisiye işbirliğini güçlendirmesi gerektiğine dikkat çekti. Tayland Başbakanı Şinavatra ise, "Tayland, sınır aşan suçlarla mücadele için etkin ve kararlı tedbirler almak üzere Çin ve komşu ülkelerle işbirliğine hazırdır." dedi.

Özellikle Myanmar sınırına yakın bölgelerde faaliyet gösteren suç şebekelerinin, telefon ve internet yoluyla Çin vatandaşlarını hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerinde artış gözlemlendi. Bu çerçevede, dolandırıcılık amacıyla zorla çalıştırmak üzere iş bulma vaadiyle kaçırılan Çin vatandaşlarıyla ilgili kayda değer olaylar yaşandı.

Yakın zamanda, Çinli aktör Vang Şing'in kaçırılması olayı dikkat çekti. Vang, film seti vaadiyle Tayland'a getirildikten sonra Myanmar sınırındaki bir bölgeye kaçırılmıştı; ancak Tayland polisinin müdahalesiyle kurtarıldı.

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