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Çocuk ve Gençlerde Siber Zorbalığın Davranışsal Etkileri

Siber zorbalığa maruz kalan gençlerde kaygı, içe kapanma ve stres belirtileri artarken, ailelere büyük görevler düşüyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:05
Çocuk ve Gençlerde Siber Zorbalığın Davranışsal Etkileri

Siber Zorbalığın Etkileri

Siber zorbalık, ergen çocuklar üzerinde derin psikolojik etkiler bırakıyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Cem Tarakçıoğlu, gençlerin sosyal medyada özel görüntülerini paylaşmalarının temelinde 'beğenilme' ve 'kendini ifade etme' arzularının bulunduğunu belirtti.

Zihinsel Belirtiler ve Davranış Değişiklikleri

Uzmanlar, siber zorbalığa maruz kalan ergenlerde kaygı, stres, içe kapanma ve yalnızlık gibi davranışların gözlemlendiğini ifade etti. Tarakçıoğlu, bu gençlerin zamanla izole olduklarını ve sosyal etkinliklere katılmadıklarını belirtti.

Ailelerin Rolü

Ailelerin, çocuklarının sosyal medya kullanımına dair sınır koyma gerekliliği vurgulandı. Tarakçıoğlu, sosyal medya hesaplarının açılmasının ailenin izniyle olması gerektiğini ve mümkünse 15-16 yaşından önce sosyal medya kullanmalarının önerilmediğini vurguladı.

Okulun Sorumlulukları

Okullara büyük görev düştüğünü belirten uzman, zorbalıkla mücadelede net politikaların geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Öğrencilerin zorbalık durumunda okul ve ailelerinin kendilerine sahip çıkacağından emin olmalarının önemini vurguladı.

Materyalist Düşünce ve Sosyal Medya Etkisi

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ergenlik dönemindeki kimlik arayışının ve aile içindeki mutsuzluğun, gençlerin sosyal medyada özel görüntülerini paylaşmalarına yol açtığını belirtti. Tarhan ayrıca, sosyal medyanın gençlerin psikolojik durumlarını nasıl etkilediğini ve yol açtığı sorunları tartıştı.

Aile ve Toplum Sorumluluğu

Gençlerin özel görüntülerini paylaşma eğilimlerini azaltmak için aile, okul ve toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Tarhan, sosyal medya kullanımını sınırlamak ve sağlıklı iletişim ortamları oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Sonuç olarak, siber zorbalık ergenlerin ruhsal sağlığını olumsuz etkileyen bir sorun olarak gündemdeki yerini korumakta. Uzmanların önerileri doğrultusunda aileler ve okullar, gençlerin korunmasında hayati bir rol oynamaktadır.

Gençlerin sosyal medyada özel görüntülerini paylaşmalarının temel nedenin ergenlik dönemindeki...

Gençlerin sosyal medyada özel görüntülerini paylaşmalarının temel nedenin ergenlik dönemindeki kimlik arayışları ve beğenilme arzusu olduğunu belirten uzmanlar, siber zorbalığa maruz kalanların davranışlarında ise ilk kaygı, stres, içe kapanma ve yalnızlık hali görüldüğünü belirtiyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Cem Tarakçıoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gençlerin sosyal medyada özel görüntülerini paylaşmalarının temel nedenin ergenlik dönemindeki...

Gençlerin sosyal medyada özel görüntülerini paylaşmalarının temel nedenin ergenlik dönemindeki kimlik arayışları ve beğenilme arzusu olduğunu belirten uzmanlar, siber zorbalığa maruz kalanların davranışlarında ise ilk kaygı, stres, içe kapanma ve yalnızlık hali görüldüğünü belirtiyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Cem Tarakçıoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gençlerin sosyal medyada özel görüntülerini paylaşmalarının temel nedenin ergenlik dönemindeki...

Gençlerin sosyal medyada özel görüntülerini paylaşmalarının temel nedenin ergenlik dönemindeki kimlik arayışları ve beğenilme arzusu olduğunu belirten uzmanlar, siber zorbalığa maruz kalanların davranışlarında ise ilk kaygı, stres, içe kapanma ve yalnızlık hali görüldüğünü belirtiyor. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gençlerin sosyal medyada özel görüntülerini paylaşmalarının temel nedenin ergenlik dönemindeki...

Gençlerin sosyal medyada özel görüntülerini paylaşmalarının temel nedenin ergenlik dönemindeki kimlik arayışları ve beğenilme arzusu olduğunu belirten uzmanlar, siber zorbalığa maruz kalanların davranışlarında ise ilk kaygı, stres, içe kapanma ve yalnızlık hali görüldüğünü belirtiyor. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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