Colorado'da İki Küçük Uçak Havada Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Fort Morgan Havalimanı'nda iniş sırasında kaza

ABD'nin Colorado eyaletinde, Fort Morgan Havalimanı'na aynı anda inmeye çalışan iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

NBC News'ün Morgan Bölgesi Şerif Ofisi kaynaklı haberine göre, her iki uçakta da ikişer kişi bulunuyordu. Yetkililer kazada bir can kaybı ve üç yaralı olduğunu bildirdi.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu kazaya ilişkin soruşturma başlattı.