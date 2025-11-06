Çölyak Hastalığı Her Yaşta Ortaya Çıkabilir: Dr. Özgür Ecemiş Uyardı

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Özgür Ecemiş, çölyakın genetik ve çevresel etkenlerle her yaşta görülebileceğini, tanı ve tedavi sürecini anlattı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 13:41
Liv Hospital Samsun Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Özgür Ecemiş, çölyak hastalığının yaşam boyu sürebileceğini ve her yaşta ortaya çıkabileceğini belirterek, hastalığın tanı ve tedavisine ilişkin uyarılarda bulundu.

Çölyak nedir?

Uzm. Dr. Ecemiş, çölyakı "genetik olarak duyarlı kişilerde buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi besinlerdeki glüten isimli proteinlere karşı kalıcı alerji olarak oluşan, kesin sebebi bilinmeyen ince bağırsak hastalığı" olarak tanımladı.

Uyarılar ve koruyucu etkenler

Dr. Ecemiş, "Çölyak hastalığında genetik ve çevresel faktörler etkilidir. Anne sütünün uzun süre verilmesi tedavide etkili olabilir. Çocukları ve erişkinleri yaşam boyu etkileyen, her yaşta ortaya çıkabilen bu hastalığın kesin sebebi belli değildir" ifadelerini kullandı.

Hastalığın belirtileri

Uzm. Dr. Ecemiş, çölyak hastalığının farklı klinik tablolarla seyredebildiğine dikkat çekerek şu semptomları sıraladı:

"Bağırsakla ilgili karın şişliği, karın ağrısı, gaz, hazımsızlık ve kusma sorunları. İshal veya kabızlık. Açık renkli ya da kötü kokulu dışkı. Kansızlık, demir eksikliği ve B12 eksikliği. Yorgunluk ve hâlsizlik. Kemik veya eklem ağrısı. Kadınlarda hamile kalmakta zorluk. Nedeni bilinmeyen karaciğer hastalıkları. Duygu durum değişiklikleri, sinirlilik ve depresyon. Diş minesi sorunları. Deri döküntüleri"

Tanı ve tedavi süreci

Çölyak tanısında ilk adımın özel kan tetkikleri olduğunu belirten Uzm. Dr. Ecemiş, "Bu testlerde pozitiflik saptanırsa, tanı oniki parmak bağırsağından alınacak biyopsi ile kesinleştirilir. Biyopside çölyak hastalığı ile uyumlu değişiklikler saptandığında tanı konulu. Çölyak hastalığının tek tedavisi, glüten içeren gıdaların diyetten tamamen çıkarılmasıdır. Bu aşamada uzman hekimler olarak hastalarımızı glütensiz beslenme konusunda detaylı bilgi alabilmeleri için diyetisyene yönlendiririz. Diyetinize başladığınızda, birkaç hafta içinde ince bağırsağınızdaki iltihaplanmada gerileme görülür" ifadelerini kullandı.

Özetle: Çölyak tanısı için kan testleri ve gerekirse oniki parmak bağırsağı biyopsisi gereklidir; tedavi ise glütenin diyetten tamamen çıkarılmasını içerir ve multidisipliner destek (hekim + diyetisyen) önemlidir.

