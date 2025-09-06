DOLAR
Çonkar: Irak ile enerji potansiyeli geçmişe göre çok daha yüksek

Bakan Yardımcısı Çonkar, Kerkük-Ceyhan hattı ve doğal gaz-elektrik işbirliğinde Irak ile enerji potansiyelinin geçmişe göre çok daha yüksek olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 16:45
Çonkar: Irak ile enerji potansiyeli geçmişe göre çok daha yüksek

Bağdat'ta "Uluslararası Bağdat Enerji Forumu"nda değerlendirme

Türkiye Enerji Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Bağdat'ta düzenlenen "Uluslararası Bağdat Enerji Forumu"na katıldı ve forum sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çonkar, Kerkük-Ceyhan Boru Hattı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Özellikle Kerkük Ceyhan Petrol Boru Hattımız 1970'lerden beri faaliyet gösteren bir boru hattı. Son dönemde yeniden petrol akışının başlaması gündemde. Irak ile bu gündemi yakından takip ediyoruz, onlar hem uluslararası petrol şirketleriyle hem bölgesel yönetim ve merkezi hükümet arasındaki müzakerelerin neticelenmeye yaklaştığını bizlere ifade ediyorlar. İnşallah bu sorunlar aşıldıktan sonra biz bu boru hattının maksimum kapasitede kullanılması için beklenti içerisindeyiz." dedi.

Türkiye-Irak enerji ilişkilerinin kapsamını genişletmek için görüşmeler yürüttüklerini söyleyen Çonkar, bu çerçevede doğal gaz, elektrik ve Kalkınma Yolu Projesi'nin de bir enerji yolu olarak projelendirildiğini aktardı.

Çonkar, "Irak ile enerji potansiyelinin geçmişte yaşanan işbirliğine göre çok daha yüksek." ifadesini kullanarak, bu potansiyelin altyapısını oluşturma çabası içinde olduklarını vurguladı.

Son olarak Çonkar, "Maksadımız, bölgemizde enerji işbirliğinin istikrar ve refaha kapı aralaması ve geleceğe daha güvenle bakabilmemiz. Bu anlamda Irak ile hem enerjideki dönüşümü hem de geçmişten getirdiğimiz ilişkileri yeni bir faza taşımak için çaba içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

