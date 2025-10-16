Çorlu'da Devrilen Çöp Kamyonu: 3 İşçi Yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi'nde çöp kamyonunun tarlaya devrilmesi sonucu 3 işçi yaralandı; yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 16:57
Çorlu'da devrilen çöp kamyonu 3 işçiyi yaraladı

Kaza ve müdahale

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, çöp toplama kamyonu devrildi ve kazada üç işçi yaralandı.

Ş.E. yönetimindeki Çorlu Belediyesine ait çöp toplama kamyonu, Hatip Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada sürücü Ş.E. ile araçta bulunan işçiler G.H. ve A.İ. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

