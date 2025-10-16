Çorlu'da Devrilen Çöp Kamyonu: 3 İşçi Yaralandı

Çorlu'da devrilen çöp kamyonu 3 işçiyi yaraladı
Kaza ve müdahale
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, çöp toplama kamyonu devrildi ve kazada üç işçi yaralandı.
Ş.E. yönetimindeki Çorlu Belediyesine ait çöp toplama kamyonu, Hatip Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada sürücü Ş.E. ile araçta bulunan işçiler G.H. ve A.İ. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
