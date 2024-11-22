Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi bugün acı bir olaya sahne oldu. Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 kulübünün teknik direktörü Ersin Aka, silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre, Muhittin Mahallesi'nde yolda yürüyen Teknik Direktör Ersin Aka'ya maskeli bir kişi tarafından ateş açıldı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı duruma düşen Aka’yı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen, Teknik Direktör Aka kurtarılamadı.

Olayın ardından polis, saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Çorluspor 1947 camiası, yaşanan bu üzücü olay karşısında derin bir yas içinde.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 kulübünün teknik direktörü Ersin Aka, yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 kulübünün teknik direktörü Ersin Aka, yaşamını yitirdi.