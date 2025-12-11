DOLAR
Çorum Alaca'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesi Çopraşık Köyü'nde sürücünün kontrolünü kaybettiği Volkswagen şarampole yuvarlandı; Mehmet K. ve oğlu Yusuf Harman K. yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:49
Kaza, Alaca ilçesi Çopraşık Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yoldan çıkan araçta iki kişi yaralandı.

Mehmet K. idaresindeki 32 ABE 548 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı.

Kazada sürücü ile yanında bulunan oğlu Yusuf Harman K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve polis ekipleri yaralılara müdahale etti.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme

Ekipler, olay yerinde inceleme başlattı; kazanın kesin nedeni yapılacak soruşturma ile netlik kazanacak.

