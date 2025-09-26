Çorum Alaca'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; sürücüler ve bir yolcu olmak üzere 3 kişi yaralandı, yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 18:38
Olay ve müdahale

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Esma Çaviş idaresindeki 19 TZ 314 plakalı otomobil, sanayi girişi mevkisinde, Mehmet Şirin yönetimindeki 19 HP 787 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Münire Çaviş yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

