Çorum Alaca'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Çorum'un Alaca İlçesinde Trafik Kazası: 3 Yaralı
Olay ve müdahale
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Esma Çaviş idaresindeki 19 TZ 314 plakalı otomobil, sanayi girişi mevkisinde, Mehmet Şirin yönetimindeki 19 HP 787 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Münire Çaviş yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
