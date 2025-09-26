Çorum Alaca'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; sürücüler ve bir yolcu olmak üzere 3 kişi yaralandı, yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.