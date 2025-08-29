DOLAR
Çorum Alaca'da Uyuşturucu Operasyonu: E.O.T. Tutuklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan E.O.T., evinde ele geçirilen 36,42 gram uyuşturucuyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 15:24
Çorum Alaca'da Uyuşturucu Operasyonu: E.O.T. Tutuklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu operasyonu

Operasyon detayı

Çorum'un Alaca ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen E.O.T.'yi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takip sonrası düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye ait evde yapılan aramada 36,42 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından Alaca Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

