Çorum Alaca'da Uyuşturucu Operasyonu: E.O.T. Tutuklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu operasyonu
Operasyon detayı
Çorum'un Alaca ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen E.O.T.'yi takibe aldı.
Teknik ve fiziki takip sonrası düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye ait evde yapılan aramada 36,42 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Adli süreç
Emniyetteki işlemlerinin ardından Alaca Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.