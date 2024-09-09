Çorum'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Çorum'da Bıçakla Yaralanma Olayı

Çorum'da, Mimar Sinan Mahallesi Rüstem Eren Parkı yakınlarında meydana gelen bıçaklı bir kavga sonucu bir kişi yaralandı.

Olayın Gelişimi

İki kişi, Muhammet Ö. ve Ali B., bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve bu esnada Ali B, bıçakla Muhammet Ö'yü yaraladı.

Yaralının Durumu

Kavga sonrası bacağından yaralanan Muhammet Ö, olay yerinden Beytepe 5. Cadde'ye kaçtı. Burada sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları

Olay sonrası polise yapılan ihbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler, şüpheli Ali B'nin yakalanması için soruşturma başlattı. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Çorum’da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.