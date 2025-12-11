DOLAR
Çorum'da JASAT, 17 yıl 8 ay 21 gün cezası bulunan firariyi yakaladı

Çorum'da JASAT ekipleri, 17 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş cezası bulunan firariyi yakaladı; şahıs işlemlerinin ardından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:33
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi'nden operasyon

Çorum'da, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çeşitli suçlardan aranan bir firariyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, yakalanan şahsın kesinleşmiş cezası 17 yıl 8 ay 21 gün olarak kayıtlara geçti. Şahıs hakkında Herkesin birebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık, mala zarar verme, Askeri Ceza Kanununa muhalefet, silahla tehdit ve kasten yaralama suçlarından cezalar bulunuyordu.

Yürütülen çalışmalar sonucunda şahıs gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından tutuklandı.

