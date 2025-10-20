Çorum'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı — Yangın Söndürüldü

Çorum'da Buharaevler Mahallesi'nde seyir halindeki 19 ADD 399 plakalı otomobil alev aldı; itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 10:37
Buharaevler Mahallesi'nde araç yangını

Çorum'da, A.F.İ. idaresindeki 19 ADD 399 plakalı otomobil, Buharaevler Mahallesi Kamışlıevler 9. Sokak'ta seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Sürücünün kenara çekerek indiği aracı kısa sürede saran alevler, çevrede bulunan atık malzemelere de sıçrayarak yangının büyümesine yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın, yakınlarda bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Çorum'da seyir halindeki otomobilde çıkan ve atık malzemelere sıçrayarak büyüyen yangın söndürüldü.

