Çorum'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı — Yangın Söndürüldü
Buharaevler Mahallesi'nde araç yangını
Çorum'da, A.F.İ. idaresindeki 19 ADD 399 plakalı otomobil, Buharaevler Mahallesi Kamışlıevler 9. Sokak'ta seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Sürücünün kenara çekerek indiği aracı kısa sürede saran alevler, çevrede bulunan atık malzemelere de sıçrayarak yangının büyümesine yol açtı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın, yakınlarda bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Çorum'da seyir halindeki otomobilde çıkan ve atık malzemelere sıçrayarak büyüyen yangın söndürüldü.