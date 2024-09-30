Çorum'da Tartışma Sonrası Bıçaklı Saldırı

Çorum'da Gençler Arasında Bıçaklama Olayı
Çorum'da, 18 yaşındaki Cemil Can A. adlı genç, 16 yaşındaki kız arkadaşı B.Y. tarafından bıçakla yaralandı.
Tartışmanın Nedenleri
Olay, Kadeş Barış Meydanı'nda meydana geldi. Cemil Can A. ile B.Y. arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek bu vahim duruma yol açtı.
Olay Yerinde İlk Müdahale
Genç kız, tartışma esnasında Cemil Can A.'ya bıçakla saldırarak onu yaraladı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Yaralı Genç Hastaneye Kaldırıldı
Sağlık ekipleri, yaralı gence olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Daha sonra Cemil Can A., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şüpheli Gözaltında
Olayın ardından şüpheli konumdaki B.Y., polis ekipleri tarafından ifade işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çorum'da 18 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı. Yaralı genç, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.