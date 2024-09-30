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Çorum'da Tartışma Sonrası Bıçaklı Saldırı

Çorum'da bir genç, kız arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.09.2024 00:26
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 00:33
Çorum'da Tartışma Sonrası Bıçaklı Saldırı

Çorum'da Gençler Arasında Bıçaklama Olayı

Çorum'da, 18 yaşındaki Cemil Can A. adlı genç, 16 yaşındaki kız arkadaşı B.Y. tarafından bıçakla yaralandı.

Tartışmanın Nedenleri

Olay, Kadeş Barış Meydanı'nda meydana geldi. Cemil Can A. ile B.Y. arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek bu vahim duruma yol açtı.

Olay Yerinde İlk Müdahale

Genç kız, tartışma esnasında Cemil Can A.'ya bıçakla saldırarak onu yaraladı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Yaralı Genç Hastaneye Kaldırıldı

Sağlık ekipleri, yaralı gence olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Daha sonra Cemil Can A., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli Gözaltında

Olayın ardından şüpheli konumdaki B.Y., polis ekipleri tarafından ifade işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'da 18 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı. Yaralı genç...

Çorum'da 18 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı. Yaralı genç, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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