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Çorum'da Tekel Bayisine Silahlı Saldırı

Çorum'daki bir tekel bayisinde düzenlenen silahlı saldırıda bir müşteri yaralandı. Polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 20:21
Çorum'da Tekel Bayisine Silahlı Saldırı

Çorum'da Tekel Bayisine Saldırı

Çorum'un Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayisi, bu sabah silahlı saldırıya uğradı.

Yaralı Müşteri Hastaneye Kaldırıldı

Olay sırasında dükkanda bulunan 43 yaşındaki bir müşteri, adı Ramazan A. olan şahıs, bacağından yaralandı. Yaralı kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis Ekibi Olayı Soruşturuyor

Saldırının ardından, güvenlik güçleri olayın faillerini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Bu olayın, daha önce de benzer saldırılarla karşılaşan tekel bayisine tekrar gerçekleşmesi, çevredeki vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.

Çorum’da bir tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırıda, içeride bulunan müşteri yaralandı....

Çorum’da bir tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırıda, içeride bulunan müşteri yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum’da bir tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırıda, içeride bulunan müşteri yaralandı....

Çorum’da bir tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırıda, içeride bulunan müşteri yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum’da bir tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırıda, içeride bulunan müşteri yaralandı....

Çorum’da bir tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırıda, içeride bulunan müşteri yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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