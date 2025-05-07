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Çorum'da Tır Bariyere Çarptı: Sürücü Yaralandı

Çorum'da bariyere çarpan tırın sürücüsü E.K.J. yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 22:58
Çorum'da Tır Bariyere Çarptı: Sürücü Yaralandı

Çorum’da yaşanan korkutucu bir kaza, sürücü E.K.J. (39) için talihsiz bir an oldu. Azerbaycan uyruklu sürücünün idaresindeki 77-XA 457 plakalı deterjan yüklü tır, Çorum-Samsun kara yolunun Ahmediye köyü yakınlarında çelik bariyere çarparak yol kenarına savruldu.

Kaza sonrası olay yerine polisi, jandarmayı ve sağlık ekiplerini sevk edildi. Yaralı Tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonucunda tırın dorsesindeki deterjanlar yola saçıldı ve aracın maddi hasarı büyük oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum’da bariyere çarpıp yoldan çıkan tırdaki sürücü yaralandı.

Çorum’da bariyere çarpıp yoldan çıkan tırdaki sürücü yaralandı.

Çorum’da bariyere çarpıp yoldan çıkan tırdaki sürücü yaralandı.

Çorum’da bariyere çarpıp yoldan çıkan tırdaki sürücü yaralandı.

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