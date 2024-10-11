Çorum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Çorum'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobil Kazası

Çorum'un Alaca ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, park halindeki bir tıra çarpan otomobilde yer alan 4 kişi yaralandı.

Kaza Anı ve Yaralılar

Olay, Sultan Y. yönetimindeki 34 HP 1999 plakalı otomobilin, Ankara Caddesi üzerinde yol kenarında park edilen 10 APA 934 plakalı tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ve araçta bulunan Sultan Y, Umut Y. ve Asya C. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır Yaralı ve Hastane Sevk Durumu

Yaralılardan durumu kritik olan Asya C., hastanede yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Asya C'nin yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.