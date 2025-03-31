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Çorum'da Yangınla İlgili 2 Şüpheli Tutuklandı: Kasten Öldürme Suçlaması

Çorum'da bir kişinin yanarak ölmesi üzerine 2 şüpheli kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 20:19
Çorum'da Yangınla İlgili 2 Şüpheli Tutuklandı: Kasten Öldürme Suçlaması

Çorum'da Korkunç Yangın: İki Tutuklama

Çorum'un Gülabibey Mahallesi Malazgirt Sokak'ta meydana gelen yangında bir kişinin yanarak ölmesiyle ilgili iki şüpheli tutuklandı. Olay, 3 katlı bir apartmanın birinci katında gerçekleşti ve 19 yaşındaki Doğan Çördük yaşamını yitirdi.

Yangın sonrası, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri hızla harekete geçerek, geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olay sırasında evde bulunan Çördük'ün akrabaları A.Ç. (33) ve Ş.Ç. (33), ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Aldıkları çelişkili ifadeler ve diğer akrabaların beyanları doğrultusunda gözaltına alınan A.Ç. ve Ş.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum'da, evde çıkan yangında bir kişinin yanarak ölmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Çorum'da, evde çıkan yangında bir kişinin yanarak ölmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Çorum'da, evde çıkan yangında bir kişinin yanarak ölmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Çorum'da, evde çıkan yangında bir kişinin yanarak ölmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

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