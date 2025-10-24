Çorum'dan kaçan firari hükümlü Kırşehir'de yakalandı

JASAT operasyonu sonucu gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, bir süre önce gizlenmek için Çorum'dan Kırşehir'e geldiği tespit edilen ve nitelikli hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan M.E (35)'yi yakaladı.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

