Çorum'dan kaçan firari hükümlü Kırşehir'de yakalandı

Çorum'dan saklanmak için Kırşehir'e giden ve nitelikli hırsızlık suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan M.E (35), JASAT ekiplerince yakalandı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 11:05
JASAT operasyonu sonucu gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, bir süre önce gizlenmek için Çorum'dan Kırşehir'e geldiği tespit edilen ve nitelikli hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan M.E (35)'yi yakaladı.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

