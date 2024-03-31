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Cumhur İttifakı'nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin oyunu kullandı

Gaziantep'te Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oy verme işlemleri başladı. Cumhur İttifakı'nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin, sabahın erken saatlerinde Aslı Alevli İlkokulu'nda oyunu kullandı. Şahin, Gaziantep'in geleceği için önemli adımlar atacaklarını belirtirken, seçim heyecanı kent genelinde sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.03.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 11:49
Cumhur İttifakı'nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin oyunu kullandı

Türkiye, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başında. Yerel seçimlerde Gaziantep dahil olmak üzere 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00'de başladı. Gaziantep'te oy verme işlemleri saat 16.00'da sona erecek.

Fatma Şahin, Aslı Alevli İlkokulu'nda Oyunu Kullandı

Cumhur İttifakı'nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, oy kullanmak için Aslı Alevli İlkokulu'na gitti. Şahin, seçim süreci boyunca yapılan çalışmaları değerlendirerek, "Gaziantep'in geleceği için önemli adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Gaziantep'te Seçim Heyecanı Devam Ediyor

Gaziantep'te vatandaşlar, büyük bir katılımla sandık başına giderken, seçim süreci boyunca yaşanan gelişmeler ve adayların son açıklamaları da merak konusu oldu. Seçim sonuçlarıyla ilgili heyecanın sürdüğü Gaziantep'te, oy verme işlemleri titizlikle yürütülüyor.

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