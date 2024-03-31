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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok açıklamalarda bulundu

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, vatandaşın kararını saygıyla karşıladı.

Yayın Tarihi: 31.03.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 22:51
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok açıklamalarda bulundu

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Turgut Altınok: “Vatandaşımız karar vermiştir. Demokrasi budur, saygı duyarız, hayırlı olsun.”

Altınok, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy sayım sürecini AK Parti Ankara İl Başkanlığı’ndan takip etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile bir süre burada görüştü. Ardından AK Parti Genel Merkezi’ne gitmek üzere binadan ayrıldı.

Binadan çıkarken gazetecilere seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulunan Altınok, “Vatandaşımız karar vermiştir. Demokrasi budur, saygı duyarız, hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

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