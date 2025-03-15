Cumhurbaşkanı Danışmanı Kılıç, YPG/PYD ve Suriye'deki Durumu Değerlendirdi

YPG/PYD Terör Unsurlarına Karşı Türkiye'nin Duruşu

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, canlı yayında yaptığı açıklamalarda, YPG/PYD terör unsurlarına karşı en net duruşu koyan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Kılıç, "Bu konudaki yaklaşımımızı Amerikalı müttefiklerimize, Avrupalılara ve diğer ilgili taraflara açıkça ilettik. Güvenliğimiz ve Suriye'nin geleceği açısından duruşumuzdan geri adım atmış değiliz." ifadelerini kullandı.

Suriye Yönetimi ile Anlaşmalar

Kılıç, NTV'de katıldığı programda Suriye'nin kuzeydoğusunu kapsayan anlaşmaları değerlendirdi. Suriye'deki farklı unsurların bir araya gelerek bir anlaşmaya varmasının ardından, bazı grupların dışarıda kaldığını belirten Kılıç, "Bu fırsat penceresinde Suriye yönetimi hızlı bir şekilde hareket etti. Bu anlaşmanın sonuçlarını dikkatle izlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Provokatif Eylemler ve Türkiye'nin Duyarlılığı

Kılıç, bölgede yaşanan provokatif eylemlere dikkat çekerek, Türkiye’nin bu konularda duyarlı bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini vurguladı.

DEAŞ ve Terörle Mücadele

DEAŞ'ın Suriye'deki varlığına değinen Kılıç, "DEAŞ'ın hayata geçememesi için Türkiye ve bölge ülkelerinin yaptığı çalışmalar etkili oldu. Bu örgüt bir terör örgütüdür ve yok edilmelidir." şeklinde konuştu.

Ukrayna-Rusya Gelişmeleri

Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkes sürecine dair Kılıç, "Herkes kendi lehine sürdürülebilir bir sonuç elde etmeye çalışıyor. Ancak, müzakere süreçlerine açık bir yol bulmalıyız." dedi.

AB Üyeliği ve Türkiye’nin Pozisyonu

Kılıç, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin stratejik bir hedef olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, yönetilmesi gereken bir ülke değil, katkı sunan bir ülkedir. Avrupa'nın yeni bir döneme girmesi gerekiyor," şeklinde konuştu.

Gazze'deki Durum ve Ateşkes

Gazze'deki insanlık dramına dair Kılıç, Avrupa Birliği'nin ve bazı dünya ülkelerinin bu konuda yetersiz bir sınav verdiğini ifade etti. "Ateşkesin sürmesi en büyük hedef olmalı," dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan Barış Anlaşmaları

Kılıç, Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşması ile ilgili, "Bu uzlaşma olumlu bir adım fakat sürecin devam etmesi gerekiyor," diyerek, barışın inşası için gerekli adımların atılmasını umduğunu belirtti.