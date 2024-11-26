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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Din Şurası'nda Batı Medeniyetine Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Din Şurası'nda Batı uygarlığının çöküşü ve İslam medeniyetinin yeniden dirilişi üzerine önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Din Şurası'nda Batı Medeniyetine Dikkat Çekti

7. Din Şurası'nda Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7. Din Şurası'nda yaptığı konuşmada, "Gün gelecek, kutsallığı ve insanı dışlayan ilerleme dönemlerinin parantezi er ya da geç kapanacak, Batı uygarlığı büyük bir gürültüyle çökerken sahip olduğumuz öz ve ruh ile bizim ilahi, insani, aşk medeniyetimiz hem de daha güçlü olarak Allah'ın izniyle tekrar inkişaf edecek, şaha kalkacaktır," ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen şurada, organizasyonun birlik, beraberlik, muhabbet ve kardeşlik ruhunu güçlendirmesini dile getirdi. Üç gün sürecek etkinlikte, beş ayrı çalışma komisyonu aracılığıyla oturumlar ve tebliğlerin sunulacağına dikkat çekti.

Şura Kararlarının Önemi

Şura kararlarının titizlikle uygulanmasının önemine vurgu yapan Erdoğan, beş yılda bir gerçekleştirilen bu buluşmaların, temiz ve imanlı ellerle hazırlanan bereketli bir ilim ve tefekkür olduğunu belirtti. İslam'ın istikameti yolunda, ilim insanlarına teşekkür eden Erdoğan, "Hayra vesile olacak 7. Din Şurası'nın kararlarının titizlikle uygulanmasını hatırlatmak isterim," dedi.

Dini Koruma Vurgusu

Erdoğan, dinin korunmasının yalnızca Allah'ın sorumluluğu olmadığını, Müslümanların da dinlerini yaşamak ve yaşatmakla mükellef olduğunu ifade etti. Kur'an-ı Kerim'in Hicr Suresi'ne atıfta bulunan Erdoğan, "Dinimiz emin ellerdedir" diyerek müslümanların güven içerisinde olduğunu vurguladı.

İslam Medeniyetinin Yeniden Dirilişi

İslam dininin geniş coğrafyalarda inşa ettiği medeniyetlere değinen Erdoğan, Batı'nın geçici üstünlüğüne karşı duracaklarını belirtti. "Medeniyetlerimizi inşa eden ruh ve öz ilk günkü gibi tazeliğini muhafaza etmektedir," diyen Erdoğan, Müslümanların kendi kökleriyle olan irtibatının önemini vurguladı. Son asırlarda bu ruh kökünü yıpratmaya yönelik saldırılara dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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