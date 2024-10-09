Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na Katılıyor

Ak Parti TBMM Grup Toplantısı
Bugün saat 12.00'de, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'na katılarak, parti gündemi hakkında bilgiler verecek.
Bugün saat 12.00'de, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'na katılarak, parti gündemi hakkında bilgiler verecek.
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