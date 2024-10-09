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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na Katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli değerlendirmelerde bulunacak.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 00:59
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na Katılıyor

Ak Parti TBMM Grup Toplantısı

Bugün saat 12.00'de, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'na katılarak, parti gündemi hakkında bilgiler verecek.

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