DOLAR
38,41 -0,15%
EURO
43,63 0,49%
ALTIN
4.070,85 1,12%
BITCOIN
3.624.249 -0,88%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'yı kabul etti. Kabul Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa Mahkemesi Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti. Ziyaret, Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirildi.

63. Kuruluş Yıl Dönümü Programı

Kabul, Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümü programı öncesinde yapıldı. Bu önemli günde, Türkiye'nin yargı bağımsızlığının simgelerinden biri olan Anayasa Mahkemesi'nin rolü bir kez daha vurgulandı.

Kabul sırasında, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da hazır bulundu. Mahkeme başkanı ile yapılan görüşme, yargı sisteminin güçlü bir şekilde işleyişine dair olumlu sinyaller verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya (solda) karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya (solda) karşıladı.

İLGİLİ HABERLER

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da 1761 Uzman Erbaş Mezun Oldu: Komando Eğitimi Tamamlandı
2
Şırnak'ta Askeri Bando, 23 Nisan'ı Coşkuyla Kutladı
3
Bitlis'te 4 Şüpheli Göçmen Kaçakçılığı Nedeniyle Tutuklandı
4
İzmir'de Organize Suç Örgütüne Büyük Darbe: 6 Gözaltı
5
Isparta'da Yolcu Otobüsüyle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
6
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Örgütleri Forumuyla Buluştu
7
Tekirdağ'da Kanola Üreticilerine Arı Koruma Uyarısı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

AFAD'dan Kritik Uyarı: İstanbul'un Deprem Risk Haritası Açıklandı

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!