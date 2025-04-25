Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa Mahkemesi Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti. Ziyaret, Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirildi.

63. Kuruluş Yıl Dönümü Programı

Kabul, Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümü programı öncesinde yapıldı. Bu önemli günde, Türkiye'nin yargı bağımsızlığının simgelerinden biri olan Anayasa Mahkemesi'nin rolü bir kez daha vurgulandı.

Kabul sırasında, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da hazır bulundu. Mahkeme başkanı ile yapılan görüşme, yargı sisteminin güçlü bir şekilde işleyişine dair olumlu sinyaller verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya (solda) karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya (solda) karşıladı.